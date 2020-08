【有線新聞】

深圳當局指,一份由巴西進口的雞翼樣本對新型肺炎檢測呈陽性。

深圳市龍崗區周二檢測進口冷凍食品,周三覆檢後證實一份由巴西進口的冰鮮雞翼,樣本表面的核酸檢測呈陽性。

深圳市疫情防控指揮部安排可能接觸過有關產品的人做檢測,全部人結果呈陰性,全市相關庫存檢測結果亦是陰性。

指揮部提醒市民近期謹慎購買進口冰鮮肉類和水產,並要做好個人防護,降低感染風險。

