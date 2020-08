【KTSF】

聯邦司法部進行的調查發現,耶魯大學在收生上非法歧視亞裔和白人申請者,違反聯邦民權法,耶魯大學否認有關指控,形容指控沒有事實根據和輕率。

司法部周四去信耶魯大學的律師,當中指稱,司法部經過兩年調查後,發現耶魯大學基於種族因素,拒絕取錄大量亞裔和白人申請者,信中指如非種族因素,這些學生應該會獲耶魯大學取錄。

