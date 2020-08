分析指民主黨有望贏得參議院過半數議席

【有線新聞】

還有80多天就是美國大選,除了總統選舉,另一焦點是參議院,有政治分析網站估計民主黨有望翻盤,實現同時控制參眾兩院。

尋求連任的特朗普在新型肺炎打擊經濟的情況下,選情近期一直「捱打」,最新民調顯示,剛公布副手人選的拜登繼續領先特朗普。

在眾議院民調亦顯示民主黨有優勢,有望繼續手執過半數議席,外界焦點目前落在民主黨是否有機會「攻陷」共和黨控制的參議院 ,在今屆大選實現「三重彩」。

參議院今屆改選100席中的35席,當中23席屬共和黨、12席屬民主黨。民主黨除了要守住本身席位,還要多取最少4席才能成為參議院多數黨。

有美國政治分析網站評估,除了最大機會失落阿拉巴馬州議席,民主黨能守住其餘大部分議席。

相反,有6個現時屬共和黨的州分被評為「機會均等」,但當中4個近期調查都顯示民主黨有優勢,其中在北卡羅來納州民主黨候選人支持度拋離共和黨現任參議員,最多16個百分點。

如果最終拜登當選,而民主黨成功在參議院翻盤,就會是繼奧巴馬上台首兩年後再次全面主導行政、立法機關。

目前共和黨仍有選前兩個多月時間調整策略,鞏固參議院選舉票源,有共和黨金主近日亦加碼捐款協助參議院候選人。

