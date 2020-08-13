疫情期間前往中國旅客 中領館更新指引（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

中國民航局等相關機構上個月發佈了關於前往中國的航空旅客，須憑新冠病毒核酸檢測陰性證明登機的公告，駐舊金山中領館日前更新了相關實施細節及指引。

中國民航局、海關總署和外交部共同發佈的來華航班乘客憑新冠病毒核酸檢測陰性證明登機的國家名單，目前已在12個國家生效，還有16個國家在本月底前逐步實施，當中尚未包括美國，因此現階段出發直飛中國的中國公民或外籍乘客，仍無須擔心檢測問題。

不過當局強調，會隨時更新生效國家名單。

根據中國駐舊金山總領館官方網站發佈的最新指引，目前從美國出發的中國公民，若需在已全面實施核酸檢測措施的第三國，例如泰國轉機的乘客，則須在美國登機前5天內獲得核酸檢測陰性報告，登機時出示經中國駐美使領館認證的帶有”HS”標識的健康碼，經航空公司查驗後方可登機。

美國公民則須出示經中國駐美使領館認證的健康狀況聲明書。

關於向中國駐美使領館提交檢測結果，中國公民應在獲得核酸檢測陰性證明後24小時內，通過防疫健康碼國際版微信小程序申報個人情況，並拍照上傳檢測證明。

駐美使領館稱，一般情況可在上傳後24小時內審核完畢，並核發帶”HS”標識的綠色健康碼，乘客必須在健康碼有效期內轉機，而且需隨身攜帶檢測證明原件。

至於美國公民，則應在獲得核酸檢測陰性證明後，在距離登機前至少兩至三天內將有效護照資料頁、核酸檢測陰性證明，和申請人已簽字的英文版健康狀況聲明書掃描件，發送電郵至所在領區的中國使領館，灣區則是舊金山中領館，辦理”健康狀況聲明書”，該聲明書有效期截至核酸檢測報告後的第5天，如果是轉機的乘客，也必須在健康狀況聲明書有效期內中轉。

需做核酸檢測的灣區乘客，可上美國衛生與公共服務部，或加州州府的COVID19網站查找居家附近的檢測站，更多相關詳情，可上舊金山中領館的官方網站，http://www.chinaconsulatesf.org/chn，查閱重要通知一欄。

另外，從7月29日起，凡由灣區前往香港的乘客，也須提交登機前72小時內的新冠病毒檢測陰性報告，至於前往台灣，美國公民若無台灣居留證，也須提交登機前三天內的檢測陰性證明，持中華民國護照的台灣居民則可獲免。

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