【KTSF 郭柟報導】

加州新增11,645宗確診個案,其中6,212宗是早前因電腦系統問題延遲了公佈的數據,另外5,433宗是周三新增個案,過去14日的住院人數下跌了19%,州長紐森周三都有回應拜登找賀錦麗做競選拍檔的事。

紐森說:「賀錦麗致力解決問題,抓問題不僅有行政經驗,也有立法經驗,這讓我輕易決定支持她,當她出來參選總統時,我很以此為榮。」

紐森周三公佈在疫情至今,州府為受影響的小商業和勞工所做的措施,包括為360萬個低收入家庭提供了近10億元稅務優惠等。

紐森又表示,隨著州府近日補上因電腦問題延遲公佈的確診數據,州府監察名單將於這星期內恢復作出變動。

