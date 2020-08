【KTSF】

世界衛生組織(WHO)就新冠疫情下前往牙醫診所發出新指引,當中建議民眾應延後接受定期洗牙等護理療程。

世衛指,如果社區感染數字仍高,洗牙、口腔檢查等護理療程應押後進行,因為這類療程,牙醫與病人要長時間面對面近距離接觸,而且會接觸到口水、血或其他體液,牙醫也要用上鋒利的工具,因此牙醫與病人之間有很大機會感染或散播新型冠狀病毒。

世衛建議牙醫現階段可以透過社交媒體或視像會議,為病人提供護牙資訊。

牙醫仍可以為有緊急牙齒狀況的病人提供服務,但謹記要戴上面罩或眼罩等保護物,同時要頻密消毒經常接觸的表面,減少感染病毒的機會。

