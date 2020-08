【KTSF 黃恩光報導】

舊金山加大分校(UCSF)位於內日落區的門診大樓發生命案,一名匪徒涉嫌搶劫並殺死一名66歲長者,警方周三拘捕了疑犯。

UCSF警方未曾公開疑犯的身份,UCSF發表聲明指出,66歲死者Anton Ibraham Bajjalieh周二早上6點幾,在Parnassus Heights的UCSF門診中心的大堂與疑犯發生肢體衝突,事主離開現場後,在Irving街道行人道倒在地上,一名上班途中的UCSF護士為事主急救,但事主送到急症室後傷重死亡。

疑犯面對一級謀殺以及搶劫的控罪。

