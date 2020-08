【KTSF】

網的公司Uber表示,如果Uber需要按照加州法院的裁決,把旗下司機列為全職僱員,Uber在加州的業務有可能被迫停運數個月。

Uber行政總裁Dara Khosrowshahi周三接受MSNBC訪問時說,如果法院不推翻這項裁決,相信Uber很難可以將現有的模式快速轉為全職僱用模式。

加州一名法官周一發出初步禁制令,裁定Uber與另一間網的公司Lyft,必須把司機列為僱員,而非合約工,兩間公司有數天時間就裁決提出上訴。

司機的身份如有合約工轉為僱員,將享有超時工資、有薪病假、失業救濟等福利。

