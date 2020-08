【KTSF】

中半島San Mateo警方逮捕一名27歲的性侵犯。

警方周末公布一段影片,畫面中男子在上星期三在公車站,涉嫌毆打並性侵一名60歲的女子,受害者當時剛下班。

嫌犯是27歲遊民Alejandro Vanegas Guevara,跟Redwood City有地緣關係,他被控性侵及綁架罪。

San Mateo警察協會為受害人成立一個眾籌網站,希望公眾能捐款協助受害人及家人渡過難關,網址:https://sanmateopoa.org/crime-survivor-fund

