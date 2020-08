醫學界建議外出用餐民眾進食時才可除口罩（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

隨著越來越多灣區商業轉到戶外營運,醫學界人士也提醒民眾,只有在吃東西或喝飲料的時候,才可以除下口罩,而餐飲業者也開始了相關的教育活動。

這些海報提醒在戶外用餐的民眾,在什麼時候應該戴口罩,包括在等候入座的時候,在等待食物或飲品時,當有侍應生或其他工作人員接近餐桌的時候,或是顧客離開餐桌的時候。

金門餐館協會表示,舊金山自7月1日開始,市府發出允許餐館提供戶外用餐的指引,有約8成的人有按照指引帶口罩,沒有帶口罩或除下口罩的顧客以遊客居多。

傳染病學專家表示,餐桌並不應該是防疫鬆懈的地方,要是大聲喊叫,尤其是喝酒之後大聲說話的話,病毒是可以傳送到超過6英尺的地方。

為了找出一個可以提醒民眾,並容易讓他們接受的方式,餐館業者選擇了這些海報,讓餐館可以張貼,或由侍應生拿在手上,提醒顧客要是沒有戴口罩,侍應生不會靠近餐桌。

而要是顧客拒絕的話,餐館是有權拒絕服務。

金門餐館協會執行主任Laurie Thomas說:「就像顧客喝酒過量的情況一樣,餐館經理或是餐館中職位最高的職員,可以來提醒顧客,這是必須遵從的衛生指引,正如海報中所說的,餐館是有權可以拒絕提供服務。」

餐館業者表示,要是人們遵從衛生指引,有效控制疫情的話,是可以幫助到更多商業重開。

