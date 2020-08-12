醫學界建議外出用餐民眾進食時才可除口罩（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

隨著越來越多灣區商業轉到戶外營運，醫學界人士也提醒民眾，只有在吃東西或喝飲料的時候，才可以除下口罩，而餐飲業者也開始了相關的教育活動。

這些海報提醒在戶外用餐的民眾，在什麼時候應該戴口罩，包括在等候入座的時候，在等待食物或飲品時，當有侍應生或其他工作人員接近餐桌的時候，或是顧客離開餐桌的時候。

金門餐館協會表示，舊金山自7月1日開始，市府發出允許餐館提供戶外用餐的指引，有約8成的人有按照指引帶口罩，沒有帶口罩或除下口罩的顧客以遊客居多。

傳染病學專家表示，餐桌並不應該是防疫鬆懈的地方，要是大聲喊叫，尤其是喝酒之後大聲說話的話，病毒是可以傳送到超過6英尺的地方。

為了找出一個可以提醒民眾，並容易讓他們接受的方式，餐館業者選擇了這些海報，讓餐館可以張貼，或由侍應生拿在手上，提醒顧客要是沒有戴口罩，侍應生不會靠近餐桌。

而要是顧客拒絕的話，餐館是有權拒絕服務。

金門餐館協會執行主任Laurie Thomas說：「就像顧客喝酒過量的情況一樣，餐館經理或是餐館中職位最高的職員，可以來提醒顧客，這是必須遵從的衛生指引，正如海報中所說的，餐館是有權可以拒絕提供服務。」

餐館業者表示，要是人們遵從衛生指引，有效控制疫情的話，是可以幫助到更多商業重開。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。