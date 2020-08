舊金山確診及住院人數下降 但病毒料短期內難受控（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山的確診個案及住院人數近日都有減少的趨勢,不過由於預計病毒在短期內不會受控,市長布里德懇請市民改變生活習慣,不希望再見到在Dolores公園人群聚集的情況。

舊金山周二新增69宗確診,累計7,692宗,死亡人數維持在67人。

衛生局局長Grant Colfax表示,近日的平均確診個案是85宗,明顯比之前減少,住院人數有88人,比兩星期前的最高峰下降了25%。

根據過去幾天的數據,病毒的傳播率由之前估算每一人確診就有1.25人受感染,下降至1傳0.95至0.98人。

過去的周末,Mission區的Dolores公園再次湧現人潮,市民不但沒有保持社交距離,亦有很多人沒有戴口罩。

Colfax不肯透露在Dolores公園聚集的人有沒有爆發感染潮,但表明對這個情況非常擔心。

Colfax說:「我不能定論Dolores公園的情況,我只可以說,我們擔心這些行為,我們繼續表明,不要聚集,除非是必要情況。」

市長布里德表示,在有疫苗之前,預計所有人都要與新冠病毒共存一段時間,因此希望民眾將戴口罩及保持社交距離培養成習慣。

她透露,周二是她的生日,但都不能夠正常與人慶祝。

布里德說:「今天是我的生日,我希望能夠舉行生日派對,大家都問我我會怎樣過,我會與大家保持社交距離,在Zoom上與大家聊天。」

布里德7月底公布一份近140億元的預算,其中近4.5億用作應對疫情,她周二詳細交代預算的分配,包括是支援緊急應變中心的運作、檢測及購買保護裝備等、食物及送餐服務,以及為無家可歸者安排棲身之所等,市參議會正就預算進行討論,通過後會交給布里德簽署落實。

