Santa Clara縣通過向違反衛生指引個人及商業罰款（視頻）

灣區的死亡人數接近1,000人,確診個案大約有6.4萬幾宗,Santa Clara縣參議會周二通過法案,對不戴口罩等違反衛生指引的居民執法。

報導指,違例的民眾可被罰款25至500元,商業最高罰款最高5,000元,不過縣參議會表示,在實施罰款之前,會先給予最多3日的寬容期,Contra Costa、Napa、San Mateo縣等都實施了類似罰款。

Santa Clara縣參議會周二早上表決通過延長禁逼遷令至9月30日,並對罔顧禁令的房東或業主作出罰款,逼遷令也規定租客可以在禁令到期後的12個月內還清未交的租金,並獲豁免遲交屋租的罰款等。

另外,縣府周二都公佈疫情更多詳情,拉美裔繼續是最多人確診的族裔,佔約六成,年青人確診數目都有上升。

縣府另外又指出,Gilroy和東聖荷西市是確診率最高社區。

Santa Clara縣多280人染病,總數接近1.3萬幾宗,另外多兩人死亡,累計死亡人數207人。

加州周二公佈多1.25萬人確診,總確診個案是57.4萬宗,另外多109人死亡,死亡人數超過一萬人,州府網站表示,這些數字包括了早前因為電腦系統問題而延遲了公佈的數據。

