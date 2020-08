【KTSF】

聖荷西聯合學區周三開學,在教師強大的壓力下,政策24小時急轉彎,允許教師選擇在家遠距教學。

聖荷西聯合學區新學年採取遠距教學,但要求教師必須到學校上課,主要原因是學校有足夠的資源設備,儘管教師們面對的是空蕩的教室,但還是害怕被傳染。

有教師說,回到學校儘管一個人在教室,但還是要共用空間,共用廁所,共用辦公室。

也有家長支持教師不用到學校,學區在周一晚決定,讓教師自由選擇,要在家還是來學校授課,但學區要教師保證教學品質跟在學校一樣。

教師工會說,在3月過後實施網課,的確有很多教學問題,但是學區不應該為了少數的壞蘋果,而懲罰大部分認真教學的老師。

