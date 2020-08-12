奧克蘭槍擊案頻生 5天5人中槍亡

【KTSF】

槍枝暴力罪案近期在東灣奧克蘭市出現升高情勢。

奧克蘭市警局宣布，上星期連續5天有5人死於槍枝暴力罪案。

倒敘回顧這些槍擊案，上周日，Holly街8600路段，兩名男子中槍，一人死亡。

上周六深夜，兩名男子在72 Ave 1400號路段中槍，一人死亡；上周六傍晚，一名55歲男子在Lakeshore Ave和Mandana Boulevard路口中槍死亡；上周五深夜，一名男子在92 Ave 1500號街區中槍身亡；上周日晚上，4名男子在Fairfax Ave 4500街區中槍，其中一人死亡。

加上8月1日，也有一名男子在35 Ave 2200號路段中槍身亡，使得本月至今，累計有6人死於槍擊案。

奧克蘭市警局代理局長Susan Manheimer表示，本季度看到全美主要城市，槍枝犯罪和槍擊案都出現明顯上升，在Austin、San Antonio、Nashville和Denver，兇殺案更出現戲劇性上揚。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。