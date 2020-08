奧克蘭槍擊案頻生 5天5人中槍亡

【KTSF】

槍枝暴力罪案近期在東灣奧克蘭市出現升高情勢。

奧克蘭市警局宣布,上星期連續5天有5人死於槍枝暴力罪案。

倒敘回顧這些槍擊案,上周日,Holly街8600路段,兩名男子中槍,一人死亡。

上周六深夜,兩名男子在72 Ave 1400號路段中槍,一人死亡;上周六傍晚,一名55歲男子在Lakeshore Ave和Mandana Boulevard路口中槍死亡;上周五深夜,一名男子在92 Ave 1500號街區中槍身亡;上周日晚上,4名男子在Fairfax Ave 4500街區中槍,其中一人死亡。

加上8月1日,也有一名男子在35 Ave 2200號路段中槍身亡,使得本月至今,累計有6人死於槍擊案。

奧克蘭市警局代理局長Susan Manheimer表示,本季度看到全美主要城市,槍枝犯罪和槍擊案都出現明顯上升,在Austin、San Antonio、Nashville和Denver,兇殺案更出現戲劇性上揚。

