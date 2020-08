唐娟被控簽證詐欺否認控罪 續還押候審

【KTSF 歐志洲報導】

被控簽證詐欺的中國籍被告唐娟,周一在聯邦法庭上否認控罪,她繼續還押候審。

唐娟目前面對兩項聯邦控罪,包括涉嫌簽證欺詐與濫用和提供假證詞。

法庭文件指,唐娟在去年12月27日到今年6月20日之間,涉嫌知情接受並使用非法取得的非移民簽證,法庭文件也指唐娟目前仍是解放軍的成員,但否認曾在解放軍中服務。

法庭文件顯示,唐娟在入境之後,到加州大學戴維斯分校放射性腫瘤科實驗室從事癌症研究,但聯邦調查局發現,有至少8個證據可以證明,唐娟暪報軍人身分,包括三篇文章、一份文檔、兩張照片和其他如電郵等文件,唐娟被調查後躲在中國駐舊金山領事館一個月,7月23日被捕。

在周一的視訊審訊中,唐娟對指控表示不認罪,在法庭程序中沒有出聲,代表律師表示被告將做無罪辯護。

兩項控罪一旦成立,其中一項的刑罰是最高十年監禁或25萬罰款,或兩者兼施,另一項刑罰是最高5年監禁或25萬罰款,或兩者兼施。

兩項控罪也包括外加最高3年受監視的假釋,而聯邦檢控官也建議沒收唐娟所有財產。

下一次的法庭程序將是在9月1日舉行的審前會議。

