曾與賀錦麗共事華裔官員對她有高度評價（視頻）

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賀錦麗擔任舊金山地檢官期間，與舊金山華裔社區建立緊密的關係，曾經與賀錦麗共事的加州財長馬世雲（Fiona Ma），及非牟利機構安老自助處行政總裁鍾月娟，都對賀錦麗擔任拜登副手有高度評價。

加州財長馬世雲與賀錦麗相識超過25年，馬世雲回憶，當初她為時任州參議員John Burton工作，而賀錦麗是東灣Alameda縣助理地檢官，二人開始在社區及政治議題上合作，後來雙方都在舊金山競選公職，互相扶持，互相幫助，至今成為了好朋友。

馬世雲表示，對一名少數族裔女性成為副總統候選人，她感到很驕傲，她亦深信賀錦麗絕對勝任這個職位。

馬世雲說：「賀錦麗非常細心，亦很聰明，她為被忽略的一群發聲，她勇於處理難題，她堅持底線，我個人與她一起處理過家庭暴力、人口販賣，及減少待處理的性侵驗傷工具包堆積等問題，我與賀錦麗緊密合作，她是很好的拍檔及鬥士。」

當被問到賀錦麗將來會否再參選總統，馬世雲認為，拜登及賀錦麗一旦當選，相信賀錦麗會知道更多白宮的運作及處理國際間的政治議題，相信當拜登任期完結退下來後，賀錦麗將會是有力的候選人。

安老自助處行政總裁鍾月娟亦與賀錦麗認識多年，鍾月娟表示，賀錦麗一向重視亞裔社區，當賀錦麗擔任舊金山地檢官時，她多次展示對長者的關心。

鍾月娟說：「我記得我們感恩節慶祝，她至少來了三四次，每一次她都很友善，介紹自己是賀錦麗，她學了講一兩句中文，然後她與我們的長者聊天時，真的看到她對他們是有關心，因為當時我們安老自助處與地檢處合作做防止虐待老人的一個運動。」

鍾月娟表示，作為副總統，做事當然是不偏不倚，不過賀錦麗來自灣區，亦在舊金山工作多年，她一旦成功當選，當灣區發生什麼事需要求助，相信賀錦麗會聆聽，亦比其他人更明白灣區居民的需要。

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