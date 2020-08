曾與賀錦麗共事華裔官員對她有高度評價（視頻）

【KTSF】

賀錦麗擔任舊金山地檢官期間,與舊金山華裔社區建立緊密的關係,曾經與賀錦麗共事的加州財長馬世雲(Fiona Ma),及非牟利機構安老自助處行政總裁鍾月娟,都對賀錦麗擔任拜登副手有高度評價。

加州財長馬世雲與賀錦麗相識超過25年,馬世雲回憶,當初她為時任州參議員John Burton工作,而賀錦麗是東灣Alameda縣助理地檢官,二人開始在社區及政治議題上合作,後來雙方都在舊金山競選公職,互相扶持,互相幫助,至今成為了好朋友。

馬世雲表示,對一名少數族裔女性成為副總統候選人,她感到很驕傲,她亦深信賀錦麗絕對勝任這個職位。

馬世雲說:「賀錦麗非常細心,亦很聰明,她為被忽略的一群發聲,她勇於處理難題,她堅持底線,我個人與她一起處理過家庭暴力、人口販賣,及減少待處理的性侵驗傷工具包堆積等問題,我與賀錦麗緊密合作,她是很好的拍檔及鬥士。」

當被問到賀錦麗將來會否再參選總統,馬世雲認為,拜登及賀錦麗一旦當選,相信賀錦麗會知道更多白宮的運作及處理國際間的政治議題,相信當拜登任期完結退下來後,賀錦麗將會是有力的候選人。

安老自助處行政總裁鍾月娟亦與賀錦麗認識多年,鍾月娟表示,賀錦麗一向重視亞裔社區,當賀錦麗擔任舊金山地檢官時,她多次展示對長者的關心。

鍾月娟說:「我記得我們感恩節慶祝,她至少來了三四次,每一次她都很友善,介紹自己是賀錦麗,她學了講一兩句中文,然後她與我們的長者聊天時,真的看到她對他們是有關心,因為當時我們安老自助處與地檢處合作做防止虐待老人的一個運動。」

鍾月娟表示,作為副總統,做事當然是不偏不倚,不過賀錦麗來自灣區,亦在舊金山工作多年,她一旦成功當選,當灣區發生什麼事需要求助,相信賀錦麗會聆聽,亦比其他人更明白灣區居民的需要。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。