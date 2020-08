【KTSF】

美國財政部長Steve Mnuchin周一表示,在美國上市的中國及其他國家的公司,如果不符合美國的會計準則,必須在2021年底從在美國證券交易所退市。

財長及其他美國官員上週向美國證券交易委員會作出有關的提議,以確保以美國公司的同等會計標準對待中國概念股,財長預期證監會將會採納他們的建議。

在此之前,奧巴馬政府容許中國公司在美國上市不需要符合美國的會計標準,至今美國人員都無法查核像阿里巴巴等中國公司的數簿。

特朗普上台後,總統的金融工作小組要求政府採取措施,改善美國證券交易所的上市標準,以保障投資者避免來自中國公司的風險。

目前有200多間中國公司在美國上市,涉及的資產過萬億美元。

