專家稱湖北蝙蝠多年未現新型肺炎病毒 排除病毒源於武漢

《中國科學報》周一刊出,武漢病毒研究所研究員石正麗,上月底與學術期刊《科學》的完整訪問,她指出新型冠狀病毒很可能源於蝙蝠,但湖北多年來都沒發現當地蝙蝠,有攜帶與新型肺炎相近的冠狀病毒,認為源頭在湖北武漢的可能性,基本不存在。

而曾經採集到蝙蝠冠狀病毒樣本的雲南省墨江通關鎮蝙蝠洞,至今都沒有附近居民被感染,所以附近居住的感染者「零號病人」,將病毒帶到武漢的說法也不成立。

石正麗重申,他們在去年12月30日,才第一次接觸病毒樣本,在此之前從未接觸或研究過,亦不知道它的存在,又說病毒起源於自然已是國際共識,美國的指控是罔顧事實,危害和影響,研究所的學術工作和個人生活,欠他們一個道歉。

她承認研究所曾經存有一種,與新冠病毒相似度達到96.2%的蝙蝠冠狀病毒,但並沒有分離培養過,現時亦不再存有該病毒的樣本,現有分離出的3株病毒基因相似度均低於80%,並強調全體成員至今零感染,實驗室的安全規格亦相當嚴格。

武漢病毒研究所所長王延軼,在接受美國全國廣播公司訪問時,亦指對於研究所被當成病毒起源的代罪羔羊,感到非常憤怒,敦促政治界不要影響溯源調查。

新型冠狀病毒的源頭至今仍眾說紛云,內地的說法亦隨時間推移出現變化,1月22日中疾控主任高福表示,已確定病毒源頭是武漢華南海鮮市場,銷售的野生動物。

一個月後,國家衛健委高級別專家組組長鍾南山首次提出,病毒不一定起源於中國。

之後當局亦多次重申,強調病毒源頭問題是科學問題,要交給科學家及專業人士研究,未有作出定論。而今次石正麗稱,病毒源頭是武漢的可能性基本不存在,可說是內地專家首次排除,武漢是病毒源頭。

