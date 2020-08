【KTSF 黃恩光報導】

舊金山州立大學明年秋季開始,接受社區大學一年級以及二年級學生申請轉校,合資格的社區大學學生,可以提早入讀四年制大學,進修學士課程。

今次是舊金山州立大學與舊金山市立大學合作的計劃,不過其他社區學院或大學的低年級學生也可以提出申請,條件包括必須高中畢業;入讀州立大學必修的A-G課程;有2.5或更高的GPA;用來轉校的社區大學學分GPA最少達到2;進修期間出席紀錄良好;通識、書寫以及數學課程有C或更佳的成績。

社區大學低年級學生如打算明年秋季入讀舊金山州立大學,今年10月1號開始可以提出申請,詳情可瀏覽:https://future.sfsu.edu/admissions/transfers

