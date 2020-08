【有線新聞】

民主黨總統參選人拜登早已預告會揀選女副手,最終選擇賀錦麗作為競選拍檔,被視為安全之選。

賀錦麗介乎進步與溫和派之間,比另一位副手大熱、參議員沃倫立場不太左,與拜登理念較近。

賀錦麗一直鼓吹警隊改革,與早前美國示威訴求呼應,加上非裔及南亞裔血統,有望為拜登同時吸納女性、少數族裔及年輕選民支持,包括上屆大選不認同希拉莉的一群。

她亦有豐富從政及競選經驗,雖然曾在初選辯論猛烈抨擊拜登,但拜登能不計前嫌,挑選賀錦麗做拍擋。感覺上,拜登與總統特朗普用人上有對比。

