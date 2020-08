拜登與競選搭檔賀錦麗首度同台亮相

【KTSF 張麗月報導】

民主黨籍總統參選人拜登周二選出了競選拍檔,加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)之後,兩人周三在達拉華州首次一起亮相,但周三的活動由於疫情關係,跟以前的競選集會不一樣,兩人也不忘抨擊特朗普總統抗疫不力。

拜登和賀錦麗出席集會時,都不忘保持社交距離。

拜登說:「她從第一天已準備擔當這工作。」

賀錦麗說:「我感到驕傲來支持你。」

拜登形容賀錦麗是最佳拍檔人選,但也有人挑剔,有部份左翼人士認為,賀錦麗太過溫和和偏中間。

紐約時報政治記者Astead Herndon說:「類似桑德斯派曾公開批評她。」

特朗普競選陣營就認為,賀錦麗思想太過自由,特朗普也有回應:「我覺得很奇怪,因為她做得差勁,許多人初選時做得比她好很多。」

拜登相信,賀錦麗有助於振奮民主黨基本盤,可以吸引年輕和女性選民,增加他們在11月大選的勝算。

賀錦麗也不忘抨擊特朗普抗疫不力,指特朗普從一開始就沒有認真對抗疫情,在戴口罩和保持社交距離政策上搖擺不定,拒絕接受測試,又幻想他自己比專家知得更多,結果導致在美國每80秒鐘就有一個人染疫死亡。

賀錦麗又指,特朗普承受了奧巴馬年代的經濟繁榮,但就將經濟越搞越差,陷入經濟蕭條以來最大的經濟危機,失業率更加是倍升,這些都是缺乏領導才能的原因。

