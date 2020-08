【KTSF 郭柟報導】

柏克萊市再度推出簡易新型肺炎測試站,只需採集測試者的唾液樣本,過程全部自助。

測試者只需對棉簽咳嗽三次,之後將棉簽放在口腔內,抹拭大約20秒採集樣本,跟著把棉簽交給醫護就完成,整個過程不需同其他人接觸,並可以在一至兩日內知道結果。

測試站位於1701號San Pablo街的停車場,開放時間是星期一至五早上9時至下午6時,以及星期六和日早上10時至下午6時,民眾必須上網預約,網址是https://signup.curativeinc.com

柏克萊市市府同一間公司Curative合作,7月尾在柏克萊市曾為500人進行測試取得成效,因此再擴展服務。

