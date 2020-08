美國衛生部長訪台最後一日 憑弔李登輝及視察口罩廠

【有線新聞】

美國衛生部長阿扎結束訪台之旅前,先後弔唁已故前總統李登輝和視察口罩廠。在北京,中國外交部重申堅決反對美台官方往來,又批評阿扎是全球表現最差的衛生部長。

阿扎訪台最後一日,早上到台北賓館弔唁李登輝前總統,他獻花致意,又留言悼念指李登輝留下的民主遺產,將永遠推動美台關係向前。

阿扎之後到新北市一間口罩工廠參觀生產線,入內前有量體溫和消毒雙手。

阿扎說,這次參觀行程肯定台灣透過自由模式造就經濟及衛生方面的成功,他指台灣作為美國前十的貿易夥伴,經濟上的成功主要是因為尊重創意及知識產權,台灣將防疫物資送往美國及其他太平洋島國,正正凸顯台灣在衛生領域上的領導地位。

阿扎之行定調為衛生防疫交流之旅,前一日在台大演說時公開批評大陸隱瞞疫情,妨礙全球抗疫。

中國外交部發言人趙立堅表示:「美國疫情發展已經失控。如果世界各國要比抗疫誰最差,恐怕非阿扎部長莫屬。在涉及中方核心利益的問題上,美國一些人切勿心存幻想和僥倖,玩火者必自焚。」

中國外交部重申反對美台以任何藉口官方往來,指以疫謀獨是死路一條,提醒民進黨不要執迷不悟,挾洋自重。

