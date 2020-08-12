東灣餐館酒吧遭爆竊 華裔東主感謝社區送暖（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

本台上周五報導過，東灣Alameda市一家華裔經營的餐館酒吧被竊賊破門而入，東主周二接受本台專訪，談到事發後接收到社區人士送來的溫暖。

遭到爆竊的是位於東灣Alameda市中心的餐廳兼酒吧Monkey King Pub & Grub，案發後業者除了損失財物，還要對整間餐廳進行全面消毒，現在已經恢復營業。

上週四8月6日凌晨3時多，位於阿拉米達市Park街1300號地段的兩家餐廳，Monkey King Pub & Grub和隔壁的Hobnob Eats and Drinks遭到爆竊，其中華裔經營的Monkey King，店內監視畫面拍到賊人打破窗戶入侵店內，偷走一千元現金和兩台iPad，消息在媒體上曝光後，很多社區人士送來溫暖。

Monkey King餐廳東主馮印印說：「好多人都來問候，送給我們很多訊息，Facebook訊息，Instagram訊息，他們好支持我們，當晚特別的忙，同時在背後支持我們，因為知道我們飲食業和酒吧好難做，他們都叫我們繼續撐下去。」

Monkey King是餐廳和酒吧，做的是宵夜生意，疫情期間生意掉了三四成，目前只靠廚房外賣來交租和付員工薪水，店家要求顧客入內後全程戴口罩，並且要保持6尺距離，談到餐廳的未來，業主感到茫然。

馮印印說：「我們員工都很努力去做，但是都不知道會到甚麼時候，好像沒有截止日期，一天是一天這樣囉。」

同樣受害的還有隔壁的餐廳Hobnob Eats and Drinks，上一次這一帶發生爆竊案，已經是8、9年前了，疫情期間雪上加霜，讓業主相當無奈。

Hobnob餐廳東主Scott Herwehe說：「他們(隔壁餐廳)的警報器響起，所以他們聯繫我們，他們報了警，然後警方聯繫我們，我們住在奧克蘭，開下來這邊檢查損失，然後就報警。」

這家餐館也被偷走約一千元現金，其他值錢的財物則逃過一劫。

Herwehe說：「我們的辦公室被毀了，我們有個保險箱栓在地面，他們把我們辦公室翻遍了，把牆和門框都嚴重損壞，但是他們被保險箱分心了，反而沒注意到周遭更值錢的東西。」

受害業者表示，當天報警後，目前尚未得到警方調查案件的進一步消息，警方日前從監視錄影取得嫌犯照片，呼籲市民提供線索。

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