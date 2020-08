東灣餐館酒吧遭爆竊 華裔東主感謝社區送暖（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

本台上周五報導過,東灣Alameda市一家華裔經營的餐館酒吧被竊賊破門而入,東主周二接受本台專訪,談到事發後接收到社區人士送來的溫暖。

遭到爆竊的是位於東灣Alameda市中心的餐廳兼酒吧Monkey King Pub & Grub,案發後業者除了損失財物,還要對整間餐廳進行全面消毒,現在已經恢復營業。

上週四8月6日凌晨3時多,位於阿拉米達市Park街1300號地段的兩家餐廳,Monkey King Pub & Grub和隔壁的Hobnob Eats and Drinks遭到爆竊,其中華裔經營的Monkey King,店內監視畫面拍到賊人打破窗戶入侵店內,偷走一千元現金和兩台iPad,消息在媒體上曝光後,很多社區人士送來溫暖。

Monkey King餐廳東主馮印印說:「好多人都來問候,送給我們很多訊息,Facebook訊息,Instagram訊息,他們好支持我們,當晚特別的忙,同時在背後支持我們,因為知道我們飲食業和酒吧好難做,他們都叫我們繼續撐下去。」

Monkey King是餐廳和酒吧,做的是宵夜生意,疫情期間生意掉了三四成,目前只靠廚房外賣來交租和付員工薪水,店家要求顧客入內後全程戴口罩,並且要保持6尺距離,談到餐廳的未來,業主感到茫然。

馮印印說:「我們員工都很努力去做,但是都不知道會到甚麼時候,好像沒有截止日期,一天是一天這樣囉。」

同樣受害的還有隔壁的餐廳Hobnob Eats and Drinks,上一次這一帶發生爆竊案,已經是8、9年前了,疫情期間雪上加霜,讓業主相當無奈。

Hobnob餐廳東主Scott Herwehe說:「他們(隔壁餐廳)的警報器響起,所以他們聯繫我們,他們報了警,然後警方聯繫我們,我們住在奧克蘭,開下來這邊檢查損失,然後就報警。」

這家餐館也被偷走約一千元現金,其他值錢的財物則逃過一劫。

Herwehe說:「我們的辦公室被毀了,我們有個保險箱栓在地面,他們把我們辦公室翻遍了,把牆和門框都嚴重損壞,但是他們被保險箱分心了,反而沒注意到周遭更值錢的東西。」

受害業者表示,當天報警後,目前尚未得到警方調查案件的進一步消息,警方日前從監視錄影取得嫌犯照片,呼籲市民提供線索。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。