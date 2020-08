【有線新聞】

全球確診新型肺炎人數突破2,000萬,逾73萬人死亡。

全球逾半病例來自美國、巴西與印度,拉丁美洲疫情蔓延速度最快,確診與死亡人數佔全球總數約三成。

由年初武漢出現首宗個案起計算,近六個月後確診數字突破1,000萬,但之後只消43天、數字翻倍,衛生專家相信若果計及沒病徵感染者,實際染疫數字更高。

各國正研發逾150款疫苗,其中25款進入臨床試驗階段。

