【KTSF 嚴劍蓉報導】

全球確診個案達2千萬,戴口罩是重要的抗疫措施之一,市面上有各式各樣的口罩,究竟哪一種口罩最有效?哪一種口罩戴了更糟糕?

市面上售賣的口罩有不同款式,不同材質,N95、手巾摺疊做口罩、布口罩,還有頸巾都用作口罩,究竟哪一種口罩最有效呢?哪一種可免則免?

杜克大學的研究人員測試了14款口罩,測試員在一個黑箱裡,重覆說同一句話,研究人員利用雷射光束,觀察不同口罩阻隔飛沫的效果,用手機錄下並計算飛沫量。

結果發現最有效阻擋飛沫的是N95口罩,但研究人員指,N95口罩應留給前線醫護人員使用,大家在市面買到的外科手術口罩,也有效阻隔飛沫,測試的布口罩也過關。

不過有些口罩,研究人員建議大家可免則免,一個是頸巾口罩。

杜克大學教授Martin Fischer說:「質料很有彈性也可能會很薄。」

研究人員表示,手巾口罩效用也有限。