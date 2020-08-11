副總統彭斯及蓬佩奧發推文聲援黎智英

August 11, 2020 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF 吳宇斌報導】

壹傳媒創辦人黎智英被捕後，副總統彭斯以及國務卿蓬佩奧都發推文聲援黎智英。

黎智英被捕之後，國務親蓬佩奧周一首先發推文表示，他對黎智英被以嚴酷的港區國安法拘捕的消息深感不安，他強調事件更加證明，中共已毀壞香港自由，並侵蝕香港人民權利。

在下午，副總統彭斯也發出推文聲援黎智英，他表示黎智英在香港被捕，是中共對全球熱愛自由的人的嚴重冒犯與污辱，彭斯曾在去年7月接見到美國的黎智英，他在推文中放上他與黎智英當時的合照。

彭斯回憶兩人在白宮會晤過程時表示，他深受鼓舞於黎智英，堅持民主、權利，以及北京承諾給予香港人民自治。

彭斯指，美國會繼續和黎智英，以及熱愛自由的香港人站在一起。

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