【有線財經】

美國將會把香港製商品,標示為「中國製造」。

美國政府最快當地時間星期二,正式發布草案,要求在45日後,所有出口至美國的香港製商品,貼上「中國製造」的標籤,以落實特朗普總統早前簽署《香港自治法》,取消香港部分特殊地位,違反規定的商品會被徵收懲罰性關稅。

