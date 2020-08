特朗普就疫情紓困頒行政命令被批製造混亂

【KTSF 張麗月報導】

就新一輪疫情紓困救助法案,由於白宮與國會的談判破裂,特朗普總統於是在週末簽署4項行政命令,來解決其中一些關鍵議題,當中包括聯邦發放每週400元失業紓困金,但這些行政命令惹來批評,也造成混亂,至今府會之間的談判還未有確實日期重開。

特朗普在週末自行簽署4項行政命令來解決疫情紓困法案的關鍵議題,分別是發放聯邦每週400元失業紓困金,但條件是州政府必須分擔當中的4分之1金額,即每人每週100元的失業紓困金。

失業人士必須首先向州政府申領100元,然後才能申請聯邦的300元,如果州政府沒有錢發放這100元,失業人士就不能申請聯邦的300元。

總統的另一項行政命令就是押後徵收僱員的薪資稅、凍結逼遷令,以及延長學生貸款的還款期到年底。

對於特朗普的行政命令,有很多失業人士都感到混亂和迷惘,州和聯邦政府仍然設法去了解,特朗普提出的失業紓困金,何時和如何去分發。

有分析指,特朗普是動用聯邦緊急救災基金來支付,估計最多可以支撐5到6個星期,特朗普簽署的行政命令已經過了兩天,現在由州政府來執行。

白宮發言人Kayleigh McEnany說:「我們希望快速實行,幾乎立即行動,我沒有確實時間表,但很大程度上依靠州府去實行。」

白宮又指責國會民主黨領袖故意拖延特朗普的新計劃,在國會兩黨所商議的新一輪紓困金未有著落之餘,許多州在疫情期間已出現財困,目前並無力負擔特朗普行政命令中所要求的州分擔每人每週100元失業紓困金。

紐約州州長Andrew Cuomo說:「如果總統認為這是解決方案,只會令情況更壞。」

事實上,有國會議員透露,已經要求國會提供5,000億元來幫補州政府的財政預算。

特朗普也面對來自共和黨內的批評,當中有人甚至指,特朗普這個行政命令違反憲法。

財長Steve Mnuchin認為,特朗普政府仍然願意與民主黨人談判。

Mnuchin說:「我們準備拿更多錢放上檯,所以妥協很重要,我們已妥協,如果我們得到公平交易,我們可以本星期開始做。」

特朗普聲稱,民主黨人曾經致電給他,希望大家可以繼續談判,但參議院民主黨領袖舒默就否認曾經致電給特朗普,他又說聯邦眾議長普洛西也沒有致電給特朗普,情況看來,府會之間對新一輪紓困金的分歧短期內難以化解。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。