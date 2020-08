舊金山11月選舉共12項提案 包括發債及徵稅（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

今年11月份的選舉舊金山一共有12項提案,由發行債劵、徵收各種稅項,至修改市憲章等,還有是聯同San Mateo縣及Santa Clara縣一起提升銷售稅,去資助Caltrain火車運作的提案。

舊金山A提案由市長布里德提出,建議發行4億8750萬元債券,去資助市內的無家可歸者服務,改善康樂設施及維修道路等,這項債券分30年,由業主繳交的物業稅償還。

B提案到G提案共6項提案,都是關於修改市憲章,包括在工務局中劃分一個獨立部門去清潔街道;建議非公民,只要是舊金山居民,都有資格擔任市府各部門的委員;還有取消警察局警員數目的下限,由社區的實際需要,去決定警員人數的多少;以及放寬投票年齡的下限,容許16歲及17歲青少年參與本地選舉投票等。

H提案到L提案包括多個徵收稅項的提案,由多名進步派市參事提出的I提案,建議增加估值一千萬至2,500萬物業的轉讓稅,由現時的2.75%至5.5%,此外還有向市內一些私人企業的高薪行政人員徵收額外稅項,去資助市府服務。

提案RR是一個集合舊金山、San Mateo縣及Santa Clara縣三地的提案,建議增收0.125百分點的銷售稅,來維持Caltrain火車的營運,提案必須同時獲三縣的選民3分之2的贊成票,才算獲得通過,預計每年能收到一億元稅收。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。