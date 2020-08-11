舊金山11月選舉共12項提案 包括發債及徵稅（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

今年11月份的選舉舊金山一共有12項提案，由發行債劵、徵收各種稅項，至修改市憲章等，還有是聯同San Mateo縣及Santa Clara縣一起提升銷售稅，去資助Caltrain火車運作的提案。

舊金山A提案由市長布里德提出，建議發行4億8750萬元債券，去資助市內的無家可歸者服務，改善康樂設施及維修道路等，這項債券分30年，由業主繳交的物業稅償還。

B提案到G提案共6項提案，都是關於修改市憲章，包括在工務局中劃分一個獨立部門去清潔街道；建議非公民，只要是舊金山居民，都有資格擔任市府各部門的委員；還有取消警察局警員數目的下限，由社區的實際需要，去決定警員人數的多少；以及放寬投票年齡的下限，容許16歲及17歲青少年參與本地選舉投票等。

H提案到L提案包括多個徵收稅項的提案，由多名進步派市參事提出的I提案，建議增加估值一千萬至2,500萬物業的轉讓稅，由現時的2.75%至5.5%，此外還有向市內一些私人企業的高薪行政人員徵收額外稅項，去資助市府服務。

提案RR是一個集合舊金山、San Mateo縣及Santa Clara縣三地的提案，建議增收0.125百分點的銷售稅，來維持Caltrain火車的營運，提案必須同時獲三縣的選民3分之2的贊成票，才算獲得通過，預計每年能收到一億元稅收。

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