奧克蘭校區周一開學 教師工會與校區尚未達協議

【KTSF 黃恩光報導】

東灣奧克蘭（屋崙）聯合校區周一開課，而校區未曾與教師工會就遙距教學的細節達成協議。

奧克蘭聯合校區81間中小學3萬多個學生周一開課，因為疫情影響，所有學校目前採取遙距教學，周一有家長到學校領取電腦，以及連接網絡的hotspot裝置。

其中一名家長說：「對我來說，（遙距上學）較方便，我是單親媽媽，我可以在同一空間處理事情，不用早上趕著送小孩上學，我們今天來領取電腦，這是另一種方便。」

另一名家長說：「讀高中的兒子遇到一點困難，就是老師沒有預先提供連結，學生未能及時參加Zoom課堂，可是我相信未來大家會較以前更加習慣。」

Sankafa小學校長Dennis Guikema說：「今天學生（網上）上課，我們為學生家庭提供食物，以及上網用具，使所有學生有遙距上課的工具。」

學生目前可以借用校區的電腦，而奧克蘭市正推動計劃，與私人企業合作，將會讓所有有需要的學生，擁有自己的電腦和上網裝置。

市長Libby Schaaf說：「我感到自豪因為社區同心，確保市內每個學童擁有遙距學習的工具，Oakland Undivide運動反應屋崙團結的精神。」

開學之後，校區裡面有22間學校，每逢星期一和星期四早上8點至下午1點，免費派發食物給在校區就讀的中小學學生，奧克蘭聯合校區與教師工會仍然未就遙距教學的細節，包括教師的授課時間、備課時間，以及與學生互動的方式達成協議。

Guikema說：「我們希望教師多點時間與學生見面，家長表示很希望學生有多點時間與老師見面，個人時間、小組時間、大組時間，同時我們明白教師和職員，他們自己也有小孩，他們也需要支持。」

奧克蘭校區表示，周一約有21,000學生參與網上學習，校區提供2千多個Zoom會議時段，將近3千個家庭前往學校領取食物。

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