奧克蘭校區周一開學 教師工會與校區尚未達協議

【KTSF 黃恩光報導】

東灣奧克蘭(屋崙)聯合校區周一開課,而校區未曾與教師工會就遙距教學的細節達成協議。

奧克蘭聯合校區81間中小學3萬多個學生周一開課,因為疫情影響,所有學校目前採取遙距教學,周一有家長到學校領取電腦,以及連接網絡的hotspot裝置。

其中一名家長說:「對我來說,(遙距上學)較方便,我是單親媽媽,我可以在同一空間處理事情,不用早上趕著送小孩上學,我們今天來領取電腦,這是另一種方便。」

另一名家長說:「讀高中的兒子遇到一點困難,就是老師沒有預先提供連結,學生未能及時參加Zoom課堂,可是我相信未來大家會較以前更加習慣。」

Sankafa小學校長Dennis Guikema說:「今天學生(網上)上課,我們為學生家庭提供食物,以及上網用具,使所有學生有遙距上課的工具。」

學生目前可以借用校區的電腦,而奧克蘭市正推動計劃,與私人企業合作,將會讓所有有需要的學生,擁有自己的電腦和上網裝置。

市長Libby Schaaf說:「我感到自豪因為社區同心,確保市內每個學童擁有遙距學習的工具,Oakland Undivide運動反應屋崙團結的精神。」

開學之後,校區裡面有22間學校,每逢星期一和星期四早上8點至下午1點,免費派發食物給在校區就讀的中小學學生,奧克蘭聯合校區與教師工會仍然未就遙距教學的細節,包括教師的授課時間、備課時間,以及與學生互動的方式達成協議。

Guikema說:「我們希望教師多點時間與學生見面,家長表示很希望學生有多點時間與老師見面,個人時間、小組時間、大組時間,同時我們明白教師和職員,他們自己也有小孩,他們也需要支持。」

奧克蘭校區表示,周一約有21,000學生參與網上學習,校區提供2千多個Zoom會議時段,將近3千個家庭前往學校領取食物。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。