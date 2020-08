特朗普頒令延續失業補助 紐森指加州沒錢配給（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

加州新型肺炎確診個案統計系統故障的問題已經修復,延誤計算的案例也完成補登,不過加州公共衛生局長Sonia Angell周日突然宣布辭職,另一方面,對於特朗普總統簽署的聯邦400元失業金補助,州長紐森表示,加州沒有錢配合。

特朗普周末期間簽署行政命令,提供每周400元的失業金紓困,當中有100元要求由各州支付。

州長紐森周一在疫情記者會上開宗明義就說,加州拿不出這筆錢來,因為根據州府的分析,加州每周所掏出7億元,而加州從上一輪CARES法案取得的聯邦紓困金,這方面的資金早已用完,如果要配合聯邦政策,必須從其他項目做出重大的削減。

紐森說:「根本就沒有保留這筆錢,從先前CARES法案中,簡單來說,這筆錢根本不存在。」

紐森同時批評,特朗普周末期間簽署的行政命令根本無法達到地方政府的需求,他也表態支持民主黨先前主導在聯邦眾議院通過的新一輪紓困計畫。

至於加州對新型肺炎確診案例統計系統故障的問題,加州衛生與福利部部長Mark Ghaly表示,故障已經在上周修復,延誤計算到的案例,也在周末期間完成補計作業。

Ghaly說:「我說過大約是25萬到30萬宗,在加州Cal Ready系統,積壓未計算的案例,我們在周末期間已經登記這些案例,也完成所有周末期間新增案例。」

這也意味著數據將交由各縣府更新各地的疫情統計。

另外,加州公共衛生局出現人事異動,去年才由州長紐森任命為局長的Sonia Angell醫生,上任不滿一年便黯然下台,她在周日發布的辭職信中並未說明請辭理由,也沒有回應下台是否與近期加州統計新型肺炎的電腦系統問題有關。

州長紐森對其請辭發表聲明,感謝Angell對加州的服務,以及在全球大流行期間帶領加州的公共衛生系統。

紐森周一並在記者會上坦言,他也是直到上周二,Ghaly部長在疫情記者會上提到系統故障的問題才得知事件,媒體關注這是否也暴露出通報延誤或隱匿不報的問題。

紐森說:「這些事情都是很不幸的,不過我們要往前進,就如我所說有一些好消息,住院數目呈下降趨勢,加護病房人數也呈下降趨勢。」

紐森表示,已經加強防疫小組的電腦技術部門,並改進通報方式,希望對於疫情資訊更公開透明。

至於疫情方面,加州周日新增7,751宗確診,這並不包含先前堆積的案例,全加州至今累計案例為561,911宗,死亡案例則為10,359宗。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。