麥當勞告前行政總裁隱瞞與下屬有染

【KTSF 張麗月報導】

快餐業龍頭麥當勞已經入稟法庭,控告被撤職的前任行政總裁Steve Easterbrook,指控他涉嫌隱瞞與屬下多名職員有染,以及向董事會說謊,要求他退還離職時領取的薪酬及附帶福利,以及股權認證等。

他當時領取的總額合共超過4千萬元,當中包括現金遣散費70萬元。

消息透露,麥當勞去年聘請外面的法律專家,調查Easterbrook的不檢行為,調查人員經過深入調查後,找到證據發現他利用公司的電郵戶口,傳送女性的裸體照和露骨的性接觸照片,當中牽涉屬下的職員,他也從公司發給的手機中刪除這些照片。

消息指,當他被撤職時,公司還未發現,後來聘請調查專家才揭發他這些證據。

