黎巴嫩連日反政府示威 總理迪亞卜宣布內閣總辭

黎巴嫩貝魯特倉庫大爆炸觸發連日大規模反政府示威,總理迪亞卜宣布內閣總辭,回應人民要求真正改革的訴求。

國會大廈外再有大批示威者聚集,有人爬上入口的圍板扔石和放煙花。警戒線被連環的煙花襲擊,多人走避不及,警方施放催淚彈驅散,並向示威者推進。

貝魯特連續三日大規模反政府示威,抗議政府腐敗和要求推動改革,一度佔領多個政府部門,期間示威者與警方爆發激烈衝突,示威未見平息,令政府備受壓力,新聞、環境和司法部長先後請辭。

總理迪亞卜召開內閣會議後,宣布政府內閣官員總辭。迪亞卜指上周港口倉庫大爆炸,反映國家嚴重腐敗,批評地方官員貪腐,最後釀成難以估計的大災難。

他指會自己會退一步,繼續與人民一起為真正改革而戰,並追究大爆炸涉案人等。

總統奧恩接受內閣總辭,並要求內閣擔任看守政府,直至籌組新內閣為止。

