【有線新聞】

涉嫌違反國安法被捕的壹傳媒創辦人黎智英,凌晨12時許以50萬元獲准保釋外出,包括20萬元人事擔保,他表示要回家好好休息。消息指,他的助手Mark Simon及「我要攬炒」團隊成員劉祖迪,亦涉嫌勾結境外勢力被通緝。

壹傳媒創辦人黎智英晚上在律師陪同下離開旺角警署,他獲准保釋。

黎智英早上11時半,由警方押到西貢一個遊艇會,其間鎖上手扣,律師在場了解,警員登上他的遊艇調查,逗留約半小時後,先後被帶返旺角警署及西九龍總部。

他涉嫌勾結境外勢力及煽動,據了解,警方懷疑他有份透過多個海外戶口,存入超過100萬元資助「我要攬炒」網站,證據包括他的銀行轉帳紀錄、通訊紀錄及捐款的收據等。

消息指,他的助手Mark Simon亦嫌勾結境外勢力被通緝。

