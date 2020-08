黎智英涉違國安法被捕 疑資助「我要攬炒」網站

【有線新聞】

壹傳媒創辦人黎智英、周庭等十人涉嫌違反國安法被捕,警方早上押黎智英到西貢的遊艇搜查。

黎智英早上11時半,由警方押到西貢香港遊艇會,期間鎖上手扣,律師在場了解,警員登上他的遊艇調查,逗留約半小時後,再被帶返旺角警署繼續扣查。

據了解,警方懷疑黎智英有份資助「我要攬炒」網站,團隊成員周庭、李宗澤和李宇軒亦被捕,涉嫌勾結境外勢力,李宇軒同時涉嫌洗黑錢。李宗澤是英國ITV自由記者,ITV亦有報道他們被捕的新聞。

攬炒團隊在telegram發聲明指,去年11月他們用個人名義支援「國際監選團」,質疑拘捕行動有追溯期,又指資金放在外國銀行,會繼續組織、支援世界各地反擊行動。

10名被捕人士目前分散在多個警署扣查。消息指,警方傾向48小時內讓他們保釋,調查後再決定是否起訴。

消息又指,警方國安處可以處理案件,暫不用交由國安公署做。

