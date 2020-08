搵屋住專題：Emeryville三房三浴可負擔單位放售

【KTSF 吳宇斌報導】

東灣Emeryville有一個三睡房三浴室可負擔單位重新出售,售價大約51萬。

這個三層三房鎮屋位於Vallejo街6560號和66街交界,建於2006年,面積有1,623平方英呎,並有可容納兩輛車的車房,售價約為516,000元.

HOA管理費每月340元,申請人必須為首次置業人士,申請人家庭最少要有3人,最多7人。

申請家庭年收入不得超過Emeryville市收入中位數120%,例如3人家庭不得超過128,760元。

申請過程和正常房屋買賣過程基本相同,但申請人必須要完成市府的首次置業人士講座,申請人需向賣家在8月21日前遞交購買意願書,賣家之後會選擇一位申請人簽下購買合同。

查詢詳情,請瀏覽以下網站:

https://www.hellohousing.org/stewardship/emeryville/homes/

https://www.redfin.com/CA/Oakland/6560-Vallejo-St-94608/home/12116507#agent-insights

申請可負擔單位詳情:

https://www.ci.emeryville.ca.us/DocumentCenter/View/1135/City-of-Emeryville-Below-Market-Rate-Homeownership-Program-Guidelines?bidId=

