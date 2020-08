【KTSF】

喬治亞州一校區自上周開學恢復親身授課後,有超過800名學生可能曾接觸新冠病毒而需要自我隔離。

根據Cherokee縣校區周二公布的資料,自8月3日開學後,有42名教職員需要自我隔離,該校區服務超過42,000名學生。

校區發言人表示,校區已預期有師生可能確診新型肺炎,校區已設立機制,快速追蹤和隔離密切接觸者。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。