George Floyd警暴案兩警員隨身攝錄機片段公開

【KTSF 吳宇斌報導】

引發全國示威浪潮以及「黑人生命寶貴」運動的George Floyd警暴案，周一警方公開當日兩名警員的隨身攝錄機的片段。

明尼蘇達州Hennepin縣一名法官下令公開George Floyd案中兩名警員的隨身攝錄機片段，在警員Thomas Lane的攝像機片段中可以見到，當時警員Lane持槍叫車內的Floyd舉高雙手，Floyd則叫警員不要開槍。

當Floyd走出車後，警員將Floyd鎖上手銬，並叫Floyd上警車，Floyd稱自己有幽閉恐懼症，期間一度有反抗，之後大叫不能呼吸，並指自己曾經感染新冠病毒。

警員J. Kueng的攝像機片段則顯示，Floyd被壓在地上之後，Floyd仍然繼續大叫不能呼吸，警員Lane曾提議將Floyd平躺，過了不久，Floyd便昏倒過去。

警員的攝像機也錄下路人在旁表示Floyd沒有反應，要檢查他的脈搏和呼吸，其後Floyd死亡。

事發在5月25日，警員接報在明尼阿波利斯南邊一間便利店，Floyd涉嫌使用一張20元假鈔而被警員拘捕，期間警員Derek Chauvin用膝蓋壓著Floyd的頸部接近8分鐘，Floyd其後死亡，事件引發全國乃至全球非裔平權運動。

涉案警員Chauvin被控二級和三級謀殺，以及過失殺人罪，其餘3名警員則被控協助和教唆作案，4人均被當局辭退。

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