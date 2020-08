George Floyd警暴案兩警員隨身攝錄機片段公開

【KTSF 吳宇斌報導】

引發全國示威浪潮以及「黑人生命寶貴」運動的George Floyd警暴案,周一警方公開當日兩名警員的隨身攝錄機的片段。

明尼蘇達州Hennepin縣一名法官下令公開George Floyd案中兩名警員的隨身攝錄機片段,在警員Thomas Lane的攝像機片段中可以見到,當時警員Lane持槍叫車內的Floyd舉高雙手,Floyd則叫警員不要開槍。

當Floyd走出車後,警員將Floyd鎖上手銬,並叫Floyd上警車,Floyd稱自己有幽閉恐懼症,期間一度有反抗,之後大叫不能呼吸,並指自己曾經感染新冠病毒。

警員J. Kueng的攝像機片段則顯示,Floyd被壓在地上之後,Floyd仍然繼續大叫不能呼吸,警員Lane曾提議將Floyd平躺,過了不久,Floyd便昏倒過去。

警員的攝像機也錄下路人在旁表示Floyd沒有反應,要檢查他的脈搏和呼吸,其後Floyd死亡。

事發在5月25日,警員接報在明尼阿波利斯南邊一間便利店,Floyd涉嫌使用一張20元假鈔而被警員拘捕,期間警員Derek Chauvin用膝蓋壓著Floyd的頸部接近8分鐘,Floyd其後死亡,事件引發全國乃至全球非裔平權運動。

涉案警員Chauvin被控二級和三級謀殺,以及過失殺人罪,其餘3名警員則被控協助和教唆作案,4人均被當局辭退。

