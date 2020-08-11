南加兩教堂不理禁令 周日舉行室內崇拜

【KTSF 吳宇斌報導】

加州目前禁止在州監察名單上的縣舉行室內崇拜活動，不過，南加州兩間教堂不理會禁令，在周日期間照樣舉行室內崇拜，有附近居民不滿到場抗議。

Grace Community教堂為爭取舉行室內崇拜活動，決定訴諸法庭。

John MacArthur牧師和Sun Valley教堂曾經在網上發文，質疑不讓教堂舉行崇拜，但就容許大零售商和大麻藥房繼續營業。

Grace教堂表示，收到洛杉磯市府警告，違反禁令每天可以被罰款1,000元，或者會被捕。

與此同時，Ventura縣的Godspeak Calvary教堂周日不理臨時禁制令舉行室內崇拜，很多前來的信眾都沒帶口罩，也沒有保持社交距離。

牧師Rob McCoy表示，已經使用紫外線為教堂消毒，並遵照可容納人數指引，但就絕不會關閉教堂，或者在室外舉行崇拜。

McCoy說：「教徒都是受過教育的，他們是以國民身份做出決定，商家已經厭倦了他們生意被毀，我們都厭倦了這些政治，讓它走吧，讓我們重奪我們的自由。」

有住在附近擔心病毒傳播的鄰居和信眾起紛爭。

示威者John MacArthur說：「這些人並非基督徒，我從小就是基督徒，我知道基督教的意義，牌上寫著，是謙卑，仁慈，愛你的鄰居，這不是基督教，這是右翼民粹主義。」

不過也有基督徒說：「這是我們的民權，我明白你們的口罩事宜，那很好，但若你想留在家就留在家吧。」

州官員指有數據顯示，在室內唱歌和近距離接觸，會大大增加新型肺炎病毒傳播的風險。

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