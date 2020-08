南加兩教堂不理禁令 周日舉行室內崇拜

【KTSF 吳宇斌報導】

加州目前禁止在州監察名單上的縣舉行室內崇拜活動,不過,南加州兩間教堂不理會禁令,在周日期間照樣舉行室內崇拜,有附近居民不滿到場抗議。

Grace Community教堂為爭取舉行室內崇拜活動,決定訴諸法庭。

John MacArthur牧師和Sun Valley教堂曾經在網上發文,質疑不讓教堂舉行崇拜,但就容許大零售商和大麻藥房繼續營業。

Grace教堂表示,收到洛杉磯市府警告,違反禁令每天可以被罰款1,000元,或者會被捕。

與此同時,Ventura縣的Godspeak Calvary教堂周日不理臨時禁制令舉行室內崇拜,很多前來的信眾都沒帶口罩,也沒有保持社交距離。

牧師Rob McCoy表示,已經使用紫外線為教堂消毒,並遵照可容納人數指引,但就絕不會關閉教堂,或者在室外舉行崇拜。

McCoy說:「教徒都是受過教育的,他們是以國民身份做出決定,商家已經厭倦了他們生意被毀,我們都厭倦了這些政治,讓它走吧,讓我們重奪我們的自由。」

有住在附近擔心病毒傳播的鄰居和信眾起紛爭。

示威者John MacArthur說:「這些人並非基督徒,我從小就是基督徒,我知道基督教的意義,牌上寫著,是謙卑,仁慈,愛你的鄰居,這不是基督教,這是右翼民粹主義。」

不過也有基督徒說:「這是我們的民權,我明白你們的口罩事宜,那很好,但若你想留在家就留在家吧。」

州官員指有數據顯示,在室內唱歌和近距離接觸,會大大增加新型肺炎病毒傳播的風險。

