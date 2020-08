舊金山華埠周六辦人口普查活動送禮品卡（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

距離人口普查的截止日期剩下不到兩個月,舊金山整體的回應率仍然低於鄰近縣市,其中在華埠,回應率只有大約一半,市參事及社區組織都盡最後努力,希望最少將回覆率增加一成。

每十年,美國就會做一次人口普查,去統計有多少人住在美國,根據人口普查局的最新數據顯示,加州平均的回應率大約是65%,但在舊金山只有61%,而在華埠更加只有52%。

灣區其他城市,例如是南灣Santa Clara、中半島San Mateo及東灣Alameda,回應率全部高於七成。

為了鼓勵舊金山各個社區積極參與人口普查,市府的公民參與及移民事務局向11區的市參事發起挑戰,由周一至9月18日這段時間內,看看哪一區能夠完成最多人口普查問卷,排名第一的社區,將會獲得25,000元的市府撥款,用作公民教育的用途。

市參事佩斯金(Aaron Peskin)第一個接受挑戰,期望能夠至少將華埠及北岸區一帶的回應率增加一成。

佩斯金說:「我有信心,我們能夠提升回應率,我們會逐家逐戶敲門,會在街上幫人填表,送禮品卡,我們一定會增加華埠的回應率。」

現在每個星期六,安老自助處都在華埠華盛頓街夾天后廟街這裡擺攤位,幫市民填寫人口普查問卷,在這個星期六,首100名來此填寫人口普查的市民,每人將獲得25元的禮品卡,總共有300張。

安老自助處表示,這種面對面的接觸模式,對不懂上網的長者及沒有電腦的低收入家庭來說相當重要,攤位擺了兩個周末,至少協助200名居民填表,成績不錯。

安老自助處行政總裁鍾月娟(Anni Chung)說:「我們安老自助處是出了大約30萬個熱餐,這些撥款都是由FEMA聯邦,由市參事、緊急應變中心撥款,所以如果下一次疫情,我們舊金山少了計算人口,聯邦的撥款一定會少了,這是直接影響我們華埠每一個居民。」

市府表示,十年前的人口普查,舊金山的回應率在區內名列前茅,華埠的回應率更高於九成,今年的數據明顯下降,除了是因為首度改在網上填寫外,加上疫情減少了社交接觸,而特朗普政府做了很多手腳,去降低市民的參與度。

市府公民參與及移民事務局局長潘黃燕玲(Adrianne Pon)說:「聯邦政府讓移民感到不安,就算他們貢獻良多,說不會計算無證移民,就算他們有交稅,為社區出力,讓大家很害怕。」

市府指,舊金山仍有約40萬人未參與人口普查,每計少一人,加州每年得到的聯邦撥款就會少3,000元,十年計算可能會少70億元撥款。

下星期二早上11時至下午2時,義工會到中華總會館擺攤位,幫助市民填寫人口普查。

