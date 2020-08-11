舊金山華埠周六辦人口普查活動送禮品卡（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

距離人口普查的截止日期剩下不到兩個月，舊金山整體的回應率仍然低於鄰近縣市，其中在華埠，回應率只有大約一半，市參事及社區組織都盡最後努力，希望最少將回覆率增加一成。

每十年，美國就會做一次人口普查，去統計有多少人住在美國，根據人口普查局的最新數據顯示，加州平均的回應率大約是65%，但在舊金山只有61%，而在華埠更加只有52%。

灣區其他城市，例如是南灣Santa Clara、中半島San Mateo及東灣Alameda，回應率全部高於七成。

為了鼓勵舊金山各個社區積極參與人口普查，市府的公民參與及移民事務局向11區的市參事發起挑戰，由周一至9月18日這段時間內，看看哪一區能夠完成最多人口普查問卷，排名第一的社區，將會獲得25,000元的市府撥款，用作公民教育的用途。

市參事佩斯金（Aaron Peskin）第一個接受挑戰，期望能夠至少將華埠及北岸區一帶的回應率增加一成。

佩斯金說：「我有信心，我們能夠提升回應率，我們會逐家逐戶敲門，會在街上幫人填表，送禮品卡，我們一定會增加華埠的回應率。」

現在每個星期六，安老自助處都在華埠華盛頓街夾天后廟街這裡擺攤位，幫市民填寫人口普查問卷，在這個星期六，首100名來此填寫人口普查的市民，每人將獲得25元的禮品卡，總共有300張。

安老自助處表示，這種面對面的接觸模式，對不懂上網的長者及沒有電腦的低收入家庭來說相當重要，攤位擺了兩個周末，至少協助200名居民填表，成績不錯。

安老自助處行政總裁鍾月娟（Anni Chung）說：「我們安老自助處是出了大約30萬個熱餐，這些撥款都是由FEMA聯邦，由市參事、緊急應變中心撥款，所以如果下一次疫情，我們舊金山少了計算人口，聯邦的撥款一定會少了，這是直接影響我們華埠每一個居民。」

市府表示，十年前的人口普查，舊金山的回應率在區內名列前茅，華埠的回應率更高於九成，今年的數據明顯下降，除了是因為首度改在網上填寫外，加上疫情減少了社交接觸，而特朗普政府做了很多手腳，去降低市民的參與度。

市府公民參與及移民事務局局長潘黃燕玲（Adrianne Pon）說：「聯邦政府讓移民感到不安，就算他們貢獻良多，說不會計算無證移民，就算他們有交稅，為社區出力，讓大家很害怕。」

市府指，舊金山仍有約40萬人未參與人口普查，每計少一人，加州每年得到的聯邦撥款就會少3,000元，十年計算可能會少70億元撥款。

下星期二早上11時至下午2時，義工會到中華總會館擺攤位，幫助市民填寫人口普查。

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