芝加哥發生搶掠騷亂 警拘過百人

周日晚午夜芝加哥發生騷亂,有民眾搶掠店舖,引發警民駁火,警方拘捕百多人。

周一凌晨,在芝加哥的Mignificent Mile高尚購物區,和市中心的其他地方,有數百人砸碎窗戶,從商店搶掠,他們與警察發生衝突。

警方說,騷亂中有人向警員開槍,警員就開槍還擊,槍擊沒有造成人員受傷,但騷亂中就有13名警員受傷。

騷亂在午夜後不久開始,而在數小時前,警方在芝加哥的Englewood附近開槍打傷一人,有數十人與警察對峙。

芝加哥市長與警察首長都指,這是一場純粹的犯罪事故,而不是由組織的示威。

芝加哥警察首長David Brown說:「罪犯上街很有信心,其行動沒有後果,我就不會讓這些懦夫行為,挾持本市,警方將不會讓這個美麗的市中心變成恐懼之地。」

芝加哥所在的Cook縣,聯邦檢察官指出 ,搶掠不等於合法示威,呼籲大家不要把兩者混為一談。

騷亂過後,商店開始清理現場,有芝加哥市民表示情況令人害怕。

居民Alan Freeman說:「我住在這裡20年 變成讓人害怕 你不能出外了,你不知道他們是否對付行人或商店,商店可能不會重開。」

