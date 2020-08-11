芝加哥發生搶掠騷亂 警拘過百人

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周日晚午夜芝加哥發生騷亂，有民眾搶掠店舖，引發警民駁火，警方拘捕百多人。

周一凌晨，在芝加哥的Mignificent Mile高尚購物區，和市中心的其他地方，有數百人砸碎窗戶，從商店搶掠，他們與警察發生衝突。

警方說，騷亂中有人向警員開槍，警員就開槍還擊，槍擊沒有造成人員受傷，但騷亂中就有13名警員受傷。

騷亂在午夜後不久開始，而在數小時前，警方在芝加哥的Englewood附近開槍打傷一人，有數十人與警察對峙。

芝加哥市長與警察首長都指，這是一場純粹的犯罪事故，而不是由組織的示威。

芝加哥警察首長David Brown說：「罪犯上街很有信心，其行動沒有後果，我就不會讓這些懦夫行為，挾持本市，警方將不會讓這個美麗的市中心變成恐懼之地。」

芝加哥所在的Cook縣，聯邦檢察官指出 ，搶掠不等於合法示威，呼籲大家不要把兩者混為一談。

騷亂過後，商店開始清理現場，有芝加哥市民表示情況令人害怕。

居民Alan Freeman說：「我住在這裡20年 變成讓人害怕 你不能出外了，你不知道他們是否對付行人或商店，商店可能不會重開。」

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