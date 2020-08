【有線新聞】

訪台的美國衛生部長阿扎與外交部長吳釗燮會面,阿扎表示.過去數年親眼見證台灣被排除於國際社會的負面後果,稱國際組織不應玩弄政治。

阿扎表示:「任何時候,尤其疫情大流行之際,國際組織不該是玩弄政治的場所,衛生事務更是如此。國際組織理應促成各方開放對話、合作,台灣正正以公開態度抗疫,美國對台灣成就引以為傲。」

吳釗燮表示,全球仍深陷新型肺炎疫情,阿扎此時到訪相當及時。台灣過去這段時間展示了如何以透明、民主方式抗疫,與威權政體隱瞞疫情形成對比。

又稱大陸持續壓迫台灣,試圖將其變成另一個香港,感激美國支持台灣爭取國際生存空間。

