美國數萬華人聯署白宮反對禁用微信

聯絡親友、收看新聞或做中國生意,微信仍然是不少海外華人必備的通訊軟件。

但特朗普總統上周四簽發行政指令,以國家安全為由禁止美國企業或民眾和微信母公司騰訊交易,雖然怎麼禁、禁甚麼,是加強監管還是徹底封殺仍要待美國商務部一個半月後公布,但在美國的內地人已人心惶惶。

做了6年奢侈品代購的Alan(化名),每個月有大約200張訂單,幾乎全部來自中國,微信就是她主要的宣傳、溝通甚至收款渠道:「上星期各個群裡﹐微信都在說『難道我們不能和國內的家人聯繫了嗎?』『以後我們不能用微信嗎?』很多人現在都去下載LINE、Telegram、Facebook,反正就是找各種替代品吧。」

她說,即使今次不會被禁,之後都會避免在微信交易。

居美華人代購商說:「可能是微信在中國政府也要監管,美國政府也要監管,就這樣雙重監管。就在微信裡就不能去談政治的話題,還有一些金錢交易,以後牽扯到比方說我們收這個錢,我們以後要報稅,如果你不報稅,可能你就屬於逃稅、漏稅。」

不過在美國從事媒體行業的中國人胡先生,認為美國禁用微信是無可厚非:「大家都知道中國政府,把美國很多軟件都禁了,包Facebook、Twitter和谷歌,美國現在禁抖音、禁微信,我覺得是對等的。」

他又說,一旦禁用微信,聯絡國內的父母可能會困難些,但覺得個人私隱更重要:「因為抖音和微信最大的問題是,它數據儲存中心在中國,比方說3個月後的美國大選,它從你基本的信息,可以知道你對政黨的愛好,你支持特朗普還是拜登,它可以利用這個來對你進行相應操作。第二,我們也知道,微信也是中國政府一個大外宣,在微信上流行的文章,90%都是中共的大外宣。」

有華人為阻止微信被禁,就在白宮請願網站發起「微信不應被禁」聯署,目前已有6萬多人次參與。

於在美華人的公眾號,甚至流傳文章教讀者如何由美國「翻牆」到中國,一旦微信在美國下架都可以繼續更新軟件。

