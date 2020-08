美國衛生部長阿扎率團抵達台灣訪問

【有線新聞】

美國衛生部長阿扎(Alex Azar)率團抵達台灣訪問,將會與台灣的衛生部門簽署合作備忘錄。報道指,他周三亦會前往弔唁前總統李登輝。

佩戴口罩的阿扎下午5時左右抵達台北松山機場,先與迎接他的美國在台協會處長酈英傑、台灣的外交部次長田中光、疾管署長周志浩等人交談,並向在場記者揮手。

訪問團已經提交過去3日核酸檢測陰性報告,訪台期間必須佩戴口罩,與他人保持社交距離,並避免與民眾接觸。

阿扎周一與蔡英文總統、外長吳釗燮以及衛生福利部長陳時中會面。陳時中透露,台美雙方當日簽署合作備忘錄,詳情其後公布,雙方亦會討論醫療衛生和物資交流。

阿扎訪台期間亦會與醫護和專家座談,並參觀口罩廠。唯一公開演講是在台大舉行,聚焦台灣在國際公共衛生領域的角色。台灣傳媒報道,阿扎周三會到台北賓館弔唁前總統李登輝,同日結束行程回國。

阿扎是1979年以來訪台最高層級美國官員,他出發前受訪避談大陸 無講到大陸,強調此行關乎台灣公共衛生和雙方伙伴關係,認為台灣應對新型肺炎疫情手法非常有效,醫療系統透明開放,值得其他國家參考。

