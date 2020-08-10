美國衛生部長阿扎率團抵達台灣訪問

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美國衛生部長阿扎（Alex Azar）率團抵達台灣訪問，將會與台灣的衛生部門簽署合作備忘錄。報道指，他周三亦會前往弔唁前總統李登輝。

佩戴口罩的阿扎下午5時左右抵達台北松山機場，先與迎接他的美國在台協會處長酈英傑、台灣的外交部次長田中光、疾管署長周志浩等人交談，並向在場記者揮手。

訪問團已經提交過去3日核酸檢測陰性報告，訪台期間必須佩戴口罩，與他人保持社交距離，並避免與民眾接觸。

阿扎周一與蔡英文總統、外長吳釗燮以及衛生福利部長陳時中會面。陳時中透露，台美雙方當日簽署合作備忘錄，詳情其後公布，雙方亦會討論醫療衛生和物資交流。

阿扎訪台期間亦會與醫護和專家座談，並參觀口罩廠。唯一公開演講是在台大舉行，聚焦台灣在國際公共衛生領域的角色。台灣傳媒報道，阿扎周三會到台北賓館弔唁前總統李登輝，同日結束行程回國。

阿扎是1979年以來訪台最高層級美國官員，他出發前受訪避談大陸 無講到大陸，強調此行關乎台灣公共衛生和雙方伙伴關係，認為台灣應對新型肺炎疫情手法非常有效，醫療系統透明開放，值得其他國家參考。

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