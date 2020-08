美國校區開學之際 7月最後兩周近十萬兒童確診

【KTSF 江良慧報導】

全國各地的家長近日都忙於為子女新學年開學做準備,不過有關方面就公佈了一些數字令人感到不安,一項最新報告指出,在7月最後兩個星期,全美有超過97,000名兒童確診新型肺炎。

美國目前已經有超過50萬人確診新型肺炎,單在7月最後兩個星期,有接近10萬名兒童確診,由於不少學校正準備重開,難免令人感到憂慮。

喬治亞教育工作者協會主席Lisa Morgan說:「我聽到教育界人士多次說,我害怕死了,就在過去一個月。」

美國兒科醫生學院和兒童醫院協會分析兒童個案,發現在7月最後兩個星期,全國各地兒童感染率上升多達4成。

全國教育協會主席Becky Pringle說:「若我們無能力做到社交距離,他們並不安全,若我們沒有口罩和防護裝置,他們並不安全。」

喬治亞州一間高中的走廊擠滿學生的照片近日在社交媒體被瘋傳,上載照片的女學生Hannah Watters說:「我很關心達該大樓內所有人和國家所有人,因為這明顯並不安全。」

然後該高中週末時證實有9宗確診,包括6名學生和3名教職員,學校已經轉為臨時虛擬上課。

Watters說:「我只希望能採取更多預防措施,上班上學或其他時候。」

雖然兒童染疫死亡風險較低,但他們一樣會傳播病毒,所以絕對不能輕視。

