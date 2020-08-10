美國校區開學之際 7月最後兩周近十萬兒童確診

【KTSF 江良慧報導】

全國各地的家長近日都忙於為子女新學年開學做準備，不過有關方面就公佈了一些數字令人感到不安，一項最新報告指出，在7月最後兩個星期，全美有超過97,000名兒童確診新型肺炎。

美國目前已經有超過50萬人確診新型肺炎，單在7月最後兩個星期，有接近10萬名兒童確診，由於不少學校正準備重開，難免令人感到憂慮。

喬治亞教育工作者協會主席Lisa Morgan說：「我聽到教育界人士多次說，我害怕死了，就在過去一個月。」

美國兒科醫生學院和兒童醫院協會分析兒童個案，發現在7月最後兩個星期，全國各地兒童感染率上升多達4成。

全國教育協會主席Becky Pringle說：「若我們無能力做到社交距離，他們並不安全，若我們沒有口罩和防護裝置，他們並不安全。」

喬治亞州一間高中的走廊擠滿學生的照片近日在社交媒體被瘋傳，上載照片的女學生Hannah Watters說：「我很關心達該大樓內所有人和國家所有人，因為這明顯並不安全。」

然後該高中週末時證實有9宗確診，包括6名學生和3名教職員，學校已經轉為臨時虛擬上課。

Watters說：「我只希望能採取更多預防措施，上班上學或其他時候。」

雖然兒童染疫死亡風險較低，但他們一樣會傳播病毒，所以絕對不能輕視。

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