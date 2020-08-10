蔡英文與美國衛生部長阿扎會面 簽合作備忘錄

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在台灣，蔡英文總統與到訪的美國衛生部長阿扎會面，稱期望台美在防疫與各個領域取得突破；阿扎則表示此行重點是公共衛生合作，雙方代表下午簽署合作備忘錄，中方提出嚴正交涉。

美國衛生部長阿扎表示：「早安總統。歡迎，感謝你的款待，誠摯歡迎你到訪。」蔡英文早上在總統府接見阿扎，全程戴口罩、不握手。

蔡英文表示：「阿扎部長來訪是台美防疫合作重要一大步。台美雙方也能夠就關注的議題當面交換意見，共同研擬未來合作方向。」

蔡英文提及，大陸阻撓台灣參與世界衛生大會，強調政治因素不應凌駕健康人權，感謝美國肯定台灣抗疫貢獻，大力支持台灣國際參與。

她說：「相信在我們雙方合作努力之下，不僅是在防疫，在各個領域上的交流，可以有更多突破，更豐碩的成果，能夠一起為印太區域和平穩定發展，貢獻力量。」

阿扎則將是次訪問定性公共衛生合作之旅，符合美國多年來一中政策。

他說：「萬分榮幸能轉達，特朗普對台灣的大力支持與友誼，是次來台、與蔡英文會談重點，聚焦台灣對抗新型肺炎疫情成果，促進美台合作，預防、偵測與應對公共衛生威脅。」對於北京事前公開表示不滿，他稱這是台灣的事情。

阿扎下午與衛生福利部長陳時中，見證簽署醫衛合作瞭解備忘錄，備忘錄首次由美台衛生部門負責執行，合作範圍擴大至全球衛生安全、傳染病防治等，透過建立聯絡窗口、資訊交流、人員互訪，推動實質合作。

阿扎形容美台醫療合作歷史源遠流長，美國日後正式退出世衛另起爐灶時，當然會與台灣討論。

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