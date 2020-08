蔡英文與美國衛生部長阿扎會面 簽合作備忘錄

【有線新聞】

在台灣,蔡英文總統與到訪的美國衛生部長阿扎會面,稱期望台美在防疫與各個領域取得突破;阿扎則表示此行重點是公共衛生合作,雙方代表下午簽署合作備忘錄,中方提出嚴正交涉。

美國衛生部長阿扎表示:「早安總統。歡迎,感謝你的款待,誠摯歡迎你到訪。」蔡英文早上在總統府接見阿扎,全程戴口罩、不握手。

蔡英文表示:「阿扎部長來訪是台美防疫合作重要一大步。台美雙方也能夠就關注的議題當面交換意見,共同研擬未來合作方向。」

蔡英文提及,大陸阻撓台灣參與世界衛生大會,強調政治因素不應凌駕健康人權,感謝美國肯定台灣抗疫貢獻,大力支持台灣國際參與。

她說:「相信在我們雙方合作努力之下,不僅是在防疫,在各個領域上的交流,可以有更多突破,更豐碩的成果,能夠一起為印太區域和平穩定發展,貢獻力量。」

阿扎則將是次訪問定性公共衛生合作之旅,符合美國多年來一中政策。

他說:「萬分榮幸能轉達,特朗普對台灣的大力支持與友誼,是次來台、與蔡英文會談重點,聚焦台灣對抗新型肺炎疫情成果,促進美台合作,預防、偵測與應對公共衛生威脅。」對於北京事前公開表示不滿,他稱這是台灣的事情。

阿扎下午與衛生福利部長陳時中,見證簽署醫衛合作瞭解備忘錄,備忘錄首次由美台衛生部門負責執行,合作範圍擴大至全球衛生安全、傳染病防治等,透過建立聯絡窗口、資訊交流、人員互訪,推動實質合作。

阿扎形容美台醫療合作歷史源遠流長,美國日後正式退出世衛另起爐灶時,當然會與台灣討論。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。