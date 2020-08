特朗普繞國會簽行政命令續推紓困措施

【有線新聞】

白宮跟國會就新一輪紓困方案談判失敗後,特朗普總統繞過國會簽署行政命令,延長部分紓困措施,被指超越總統權限,特朗普稱已預計會受法律挑戰。

美國前一輪紓困方案的部分措施,如提供額外600美元的失業救濟金,已在上月底到期。白宮派財長姆欽及幕僚長梅多斯跟民主黨國會領袖磋商新一輪措施近兩周,都無法達成共識。

總統特朗普最後決定以行政命令方式去做,他表示:「民主黨凡事阻撓,所以我採取了行政手法,我們受夠了。」

他在新澤西州的私人俱樂部一連簽4份行政命令,包括延長提供額外失業救濟金由原本每周600美元減至400美元,其中300美元由聯邦政府支付,100美元由州政府負責。但實際上,部分州政府已陷入財困,甚至要向聯邦政府借貸。有民主黨控制州分隨即表明,沒有足夠資金應付,民眾能否全收400美元成為疑問。

另一項行政命令是容許年薪10萬美元以下人士延遲繳交薪俸稅至年底,特朗普聲言若成功連任會尋求繼續延遲繳稅,甚至永久寬免。他還質疑民主黨對手拜登,會否這樣做。另外,會延長學生貸款的還款期和繼續暫緩收樓驅趕租客的措施

特朗普今次以行政命令方式推行,有輿論質疑可能超越總統權限。根據美國憲法,運用稅款須經過國會監督及同意,特朗普稱已預計受到法律挑戰。民主黨方面指行政命令不合法,又認為措施對民眾幫助不大。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。