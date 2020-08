【有線新聞】

美國白宮附近發生槍擊,無人受傷,槍手被制服,特朗普總統當時在白宮內。

槍手被警員制服在地上,他胸口中槍,傷勢嚴重,送院治理,警方正調查他的動機。

特朗普總統事發時正主持疫情記者會,他在特勤局人員護送下離場,到橢圓形辦公室暫避,白宮事後封鎖。

特朗普十多分鐘後返回繼續記者會,說情況已經受控。

