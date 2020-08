【有線財經】

美國財長姆欽與民主黨眾議院議長佩洛西均表示,不排除重新談判新紓困方案,以達成規模較少的經濟刺激方案。

特朗普總統表示,如果不再浪費時間,願意與民主黨再度談判。

白宮與民主黨於上周五商討新紓困計劃談判破裂後,特朗普上周六簽署行政法令,延長部分紓困措施,當中包括提供每星期400美元額外失業救濟金,以及暫緩徵收薪俸稅等。

姆欽接受《霍士新聞》訪問時表示,可以考慮民主黨提出的新建議,並且尋求達成雙方同意的方案,以便迅速通過成為法例,而政府對於食物補助問題上,可作出讓步。

佩洛西則指,特朗普簽署行政法令的動作只是假象,白宮必須與民主黨達成協議,才可真正惠及民眾,她同時同意縮短紓困法案的預期時效,由原定的到明年9月,改為較短時效,以致法案涉及金額亦可以妥協。

